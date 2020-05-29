Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4)

<br>TUTUKLANDI<br>Manisa´nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-05-28 23:35:11<br>
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