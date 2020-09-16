Kadınların yeni tercihi ‘organik pedler’ Fransa’nın ünlü ped markası Türkiye pazarında yerini aldı

Fransa’da organik pamuktan üretilen ve içeriğinde kimyasal madde bulunmaması sebebiyle en çok tercih edilen pedlerden olan ‘Tadam’ isimli organik kadın pedi, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Türkiye’de deneme ürünü kullanan kadınlardan çok yüksek oranda olumlu dönüş alan firma, ürünün satışına online mağazalarda başladı.

Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması kozmetik sektörüne de yansıdı. Kadınların özel günlerinde kullandığı pedler de artık organik olarak üretiliyor. Dünyada kadınların tercih etmeye başladığı organik pedler Türkiye pazarında da yerini alıyor. Fransa’da üretilen ve Türkiye’ye yeni adım atan ‘Tadam’ marka organik pedlerin Türkiye Distribütörü Erhan Yılmaz, ürünleri hakkında bilgi verdi.

Ürünlerinin kesinlikle klor, parfüm, renklendirici ve boya içermediğini vurgulayan Yılmaz, ürünlerinde Avrupa Birliğinin listelediği 26 alerjen türünden hiçbirine rastlanmadığının altını çizdi. Yüzde 100 organik pamuktan üretilen pedlerin, kadınlara özel günlerinde önemli rahatlık sağladığını belirten Yılmaz, “Pedler tamamen organik pamuktan üretiliyor. Bu yüzden Tadam, Fransa’da çok kullanılan ve sevilen bir marka. İçinde kimyasal bulunmadığı için hipoalerjenik yapıya sahip, özellikle kadınların regl dönemlerinde kaşıntı, alerji, tahriş, akıntı problemlerine karşı çözüm sunuyor. Tadam, Fransa’daki süpermarketlerde Nordic Swan etiketini alan tek marka, kullanılan organik pamuk GOTS (Global Organik Tekstil Standardı) tarafından onaylanmıştır. Tüm ped serilerinin tahriş edici olmadığı onaylanmış, yapılan incelemelerde Avrupa Birliği’nin listelediği 26 alerjen hiçbirine ürünlerde rastlanmamıştır. Pedleri Türkiye’ye ilk getirdiğimizde deneme ürünü olarak birçok müşterimize gönderdik yüzde yüz olumlu geri dönüşler aldık. Kadın sağlığı için pedler çok önemli. Bu ürünü Türkiye’de satışa sunmak için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Geçtiğimiz günlerde online satışa başladık. Tüm online satış sitelerinde ürünlerimiz bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde bayilik ve diğer satış sistemlerine geçmeyi düşünüyoruz” dedi.

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