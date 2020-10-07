Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı



MANİSA, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaparak zirveye yerleşen Manisa Futbol Kulübü'nde transferin son gününde TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'dan 2 yıllığına anlaşma sağlanan Mustafa Durak'ın lisansı çıktı. Manisa FK gibi bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten 32 yaşındaki sol kanat, "2'nci Lig'e geldim ama çok büyük bir kulübe geldim. Transferde emeği geçen başta başkanımız ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Manisa FK hedefleri olan bir kulüp. Ben de bu hedefler için elimden geleni yapacağım. İnşallah sezon sonunda istediğimiz üst lige çıkacağız" dedi. Manisa FK'da Mehmet Zahit Çınar, transferin son günü Etimesgut Belediyespor'a kiralık gönderildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-10-07 11:44:52



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