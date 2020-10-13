Manisa’da üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde her pazar günü kurulan ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı çiftçi ile tüketiciyi buluşturuyor.

Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı hizmete girdi. Vatandaşların hizmetine sunulan pazarda; üretici pazarı birinci katta kurulurken; ikinci katta ise ikinci el eşya pazarı yer alıyor. Yoğun ilgi gören üretici pazarında tezgah açmak isteyen çiftçiler için şartlar belirlendi. Burada tezgah açmak isteyen üreticilerin Manisa il sınırları içerisinde üretici belgesi, tarıma kayıtlı olduğuna dair belge ve kimlik fotokopisi ile Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunmasının gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.