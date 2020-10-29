Manisa FK kaldığı yerden devam



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta zirve yarışındaki rakiplerinden Ankara Demirspor´u deplasmanda 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Geride kalan 7 maçta 6´ncı galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar 19 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor´la berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Başkent´teki galibiyetle kaybını da telafi etti.

Teknik direktör Serkan Özbalta, ligde kolay maç olmadığını söyledi. Ankara Demirspor deplasmanının çok çetin geçtiğini dile getiren Özbalta, "Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Üstelik ilk yarının sonunda 10 kişi kaldık. İkinci yarıda 1 kişi eksik mücadele etmemize rağmen golü bulduk. Skoru da korumayı başardık. Takımımın mücadelesinden çok memnunum. Zorlu şartlar altında kazanmak da bize güven veriyor" dedi. Manisa FK cumartesi günü evinde Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-29 13:08:55



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