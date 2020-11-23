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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den siyasi karalama kampanyasına açıklama

İHA

MASKİ’den siyasi karalama kampanyasına açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, siyasi bir partinin ilçe başkanının sosyal medya hesabı üzerinden Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Mahalledeki içme suyu deposunda yaşanan şamandıra arızası ve elektrik kesintileri nedeniyle su seviyesinin düştüğü ifade edildi. Yoğun su kullanımı nedeniyle de deponun toparlanmasının belirli bir süre aldığını belirten yetkililer, açıklamada yer alan ‘10 gündür su yok’ ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Ayrıca, suyun verimini 8 litreden 16 litreye çıkarmak için sondaja 20 metre boru eklendiği ve pompa kapasitesinin artırıldığı vurgulandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını il genelinde ortadan kaldırıyor. 1.088 mahalleye hizmet veren MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde de yaşanan içme suyu problemine yapmış olduğu çalışmalarla nokta koydu. Ekipler ilk olarak içme suyu deposunda arızalanan şamandırayı yeniledi. Şamandıra arızası sonrasında depodaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle mahalledeki üst kotlarda kesinti yaşandı. Siyasi bir partinin ilçe başkanının sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeraltı su seviyesi de düştü
Yapılan açıklamada, “Yaz aylarında içme suyu kaynaklarından yapılan tarımsal sulama ve yaşadığımız kuraklık nedeniyle su kaynaklarının seviyesi düştü. Bununla birlikte İzmir merkezli yaşanan deprem sonrasında yer altı su kaynaklarında meydana gelen değişim, Üçpınar mahallesini de etkiledi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı da mevcut sondajdaki kolon borusuna 20 metre ilave yapmasının ardından pompanın kapasitesini de yükselterek suyun verimini 8 litreden 16 litreye çıkarttı.” denildi.

Muradiye’nin fizibilite ihalesi yapıldı
Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinin altyapısı ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili projelerin tamamlanarak Dünya Bankası Kredisi’ne başvurulduğu da daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, Dünya Bankası Kredi Programı kapsamında Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ ve Akgedik mevkilerine 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapılacağı bildirildi. Dünya Bankası tarafından bu projenin fizibilite ihalesinin de gerçekleştirildiği vurgulandı.

200 Mahallenin altyapısı yenilendi, 973 milyonluk yatırım geliyor
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kurulmasından bugüne kadar 200 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilediği vurgulanan açıklamada MASKİ, 1.088 mahallenin bulunduğu Manisa il genelinde Yunusemre ilçesi de dahil olmak üzere yeni altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca 2020 yılında ihaleleri yapılan ve 2021 yılında devam edecek atıksu arıtma tesisleri, alt ve üstyapı projeleri için ise 973 milyonluk yatırım yapılmasının planlandığının altı çizildi.

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