Kula'da gençlik merkezinin inşaatı başladı

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gökçeören Mahallesi'ne yapılan halı sahanın ardından, Gençlik Merkezi inşaatının da başladığını açıkladı. Pandemi dönemine rağmen devletin hizmet noktasında her zaman bir adım ileriye gittiğini dile getiren Başkan Palabıyık, "Sayın bakanımızın memleketinde bizim hemşerilerimize her şeyin en güzeli yakışır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'nın en büyük mahallesi olan Gökçeören Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yapımı sona eren halı saha hizmete açıldı. Halı saha yatırımının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun söz verdiği Gençlik Merkezi inşaatı da başladı. Halı sahanın hizmete açıldığını ve Gençlik Merkezi inşaatının başladığını kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula'ya bu güzel yatırımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu pandemi döneminde ülkenin yatırımlardan geri kalmadığını dile getiren Başkan Palabıyık, Kula'yı spor şehri yapmak için çalıştıklarını dile getirdi. 2019 yerel seçimleri öncesinde Gökçeören Mahallesi'ni ziyaret ettiğinde bir halı saha ve bir gençlik merkezi sözü veren Kulalı Bakan Kasapoğlu'nun sözlerini bir bir tuttuğunu belirten Başkan Palabıyık, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçimler öncesi Kula'ya geldiğinde, Gökeçören Mahalle'mize bir halı saha ve bir gençlik merkezini kazandırmak için söz vermişti. Seçimlerin hemen ardından çalışmalara başlanan Gökçeören Mahalle'mizde, yapımı tamamlanan halı saha inşaatı geçtiğimiz günlerde gençlerimizin hizmetine açıldı. Şimdi de yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik Merkezi inşaatı başladı. Tamamlandığında sadece Gökçeören halkına değil, bölgedeki diğer mahalleli vatandaşlarımıza da hizmet verecek olan Gençlik Merkezi'miz, hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu'nun memleketine yakışır bir şekilde, Kula'mızı spor diyarı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketinde, bizim hemşerilerimize her şeyin en güzeli yakışır." ifadelerine yer verdi.

