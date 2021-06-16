Poyrazdamları Mahallesinde genel temizlik

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile mahallelerde gerçekleştirdiği genel temizlik ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde genel temizlik ve yol düzenleme çalışmaları başlattı.

Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ve Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa’nın da katıldığı çalışmada ekipler, Poyrazdamları Mahallesinde yol düzenleme ve detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin bozuk yollarını asfalt yama çalışmalarıyla güvenli hale getirdi.

Periyodik olarak çöplerin toplanmasından mıntıka temizliğine, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinin süpürülüp yıkanmasına kadar gün boyu şehir merkezi ve mahalleleri güzelleştirmek için yoğun mesai harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, mahallenin cadde ve sokaklarında süpürme ve yıkama çalışmaları yaptı.

Belediye ekiplerinin mesai gözetmeden sahada çalıştığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin yoğun yerleri olmak üzere ekiplerimiz, tüm cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinde temizlik yapıyor. Başlattığımız çalışmalarla Fen İşleri ekiplerimiz, bozulan yolları asfaltlıyor. Kırsal mahallelerimize de ekiplerimiz tarafından tüm belediye hizmetleri götürülerek ihtiyaçları karşılanıyor.” dedi.

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