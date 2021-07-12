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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu

İHA

Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu

Ege Bölgesi’nin köklü liselerinden Salihli Lisesi’nin yatılı pansiyon öğrencileri 30 yıl sonra Manisa’nın Salihli ilçesinde bir araya gelip geçmişi yad etti.
Dönem Salihli Lisesi Yatılı Pansiyonunda kalan ve şuan Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde yaşayan pansiyon öğrencileri, yıllar sonra Salihli’de buluştu. Samsun’da yaşayan Çetin Ece öncülüğünde Salihli Belediyesi Kurşunlu Piknik Alanında bir araya gelen pansiyon arkadaşları, hem hasret giderdi, hem de geçmişi yad etti.
Kimi arkadaşına sosyal medyadan, kimi arkadaşlarına ise telefondan ulaştığını anlatan Ece, pansiyon arkadaşları ile 30 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Buluşmayı her yıl gerçekleştirmek istediklerini anlatan Ece, “Buluşmaya bazı arkadaşlarımız, işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamadı. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayımız daha fazla olacak. Buradan 30 yıl sonraki buluşmaya katılamayan tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz” dedi.
30 yıl sonraki buluşma çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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