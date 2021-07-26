Manisa'da ormanlık alanda 287 kök kenevir ele geçirildi

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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alana ekili 287 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek Karacakaş Mahallesi Çekirdektepe mevkiinde yaptıkları arazi aramasında ormanlık arazi içerisine ekilmiş 287 kök 100190 cm boylarında kenevir bitkisi tespit etti. Olayla ilgili birimlere bilgi verilerek, kriminal inceleme için kenevirden 10 adet numune örneği alınıp, geri kalan 277 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

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