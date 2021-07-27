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2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminde çalışacak işçilere günlük 85 TL, yükleme ve bandırmada çalışacak işçilere de günlük 180 TL ödenecek

İHA

2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminde çalışacak işçilere günlük 85 TL, yükleme ve bandırmada çalışacak işçilere de günlük 180 TL ödenecek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 'İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonu' 2021 yılı üzüm sezonu öncesi üzüm işçi ücretlerini belirledi. Günlük 8 saat çalışma zamanı belirlenen komisyonda en düşük fiyatın 85 TL ile kesim işinde, bandırma ve yükleme işinde çalışacak olan işçiler için ise günlük 180 TL ödenmesi kararlaştırıldı.
Alaşehir Ziraat Odasında toplanan İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonu, sofralık ihracat ve iç piyasa ile kuru üzüm işçi ücretlerini belirledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında toplanan komisyona, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Ziraat Mühendisi Barış Bozdağ’dan oluşan komisyonda yeni işçi ücretleri tespit edildi. Çalışma saatleri de 8 saat olarak belirlendi. Toplantıya dayıbaşılar, işletme temsilcileri ve işçi temsilcileri de katıldı.
Komisyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Alaşehir Kaymakamı ve Komisyon Başkanı Abdullah Uçgun, "Yeni hasat sezonunun tüm paydaşlar için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 2021 yılının ücretlerini belirlerken piyasa koşullarını baz almak durumundayız. Her yıl yaşanan doğal afetlere rağmen, TARSİM'e yeterli ilgi gösterilmediği tespit edildi. Bu durum bize ders olmalı. Ürün satışlarında Kötü niyetli kişilere de dikkat edilmeli. Bu konuda da çok iyi araştırmalar yapılmalı. Her kurum ve kuruluş üzerine düşeni yapmalıdır, bu konuda tereddüt edilen durumlarda ilgili kurumlardan, yardım istenilsin. Belirlenen ücretin hem işçiyi, hem çiftçiyi, hem işletmeyi hem de işçi temininin önemli unsurlarından biri olan dayıbaşıları memnun etmesini sağlamak için tüm tarafları dinledik. Ona göre belirledik. Belirlenen ücretlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ücret kadar önemli bir diğer konu da çiftçilerimizin kötü niyetli tüccarlarca dolandırılması, bir yıllık emeklerinin heba edilmesidir. Dolandırılmamak için uyanık olmalı, Ticaret Odası ve Ziraat Odasından destek istenmelidir. Bu konuda çok iyi araştırmalar yapılmalı. Şüpheli kişilerle ticaret yapılmamalıdır. Tüm kurum ve kuruluşlarımız 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir" dedi.
Komisyonun belirlediği ücretlere göre, 1 Temmuz'dan itibaren sofralık yaş üzüm ihracat işçilerine kesim için 85 TL, kelter 110 TL, Buzhane kadın 110 TL, Buzhane erkek 120 TL, Döşeme kadın 100 TL, Döşeme erkek 110 TL, Sofralık Yaş İç Piyasa İşçi Ücretleri Kesim 100 TL, Kasa 140 TL, Kelter 110 TL ve Yükleme 180 TL, Kuru Üzüm Kesim Ücretleri kesim için 100 TL, Seri 130 TL, Kelter 140 TL ve Bandırma 180 TL olarak belirlendi. Ücretlendirmede 10 TL olan dayıbaşılık ücretlerinin ilave olarak ödenmesine karar verildi.

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