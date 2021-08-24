Takla atan traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bahçesine çalışmaya giden çiftçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horsum Embelli Mahallesi Peynir Çukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan Yerlikaya, sabah saatlerinde 45 ZU 104 plakalı traktörüyle bahçede çalışmaya gitti. Yerlikaya, Peynir Çukuru mevkisine geldiği sırada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Doğan Yerlikaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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