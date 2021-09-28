Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, SalihliKabazlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan Yıldırım A.(31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yıldırım A, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.