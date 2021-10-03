Ayaklarıyla yazdı ayaklarıyla imzaladı

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Manisa’da 4. Kitap fuarında, ilk eseri olan ve ayaklarını kullanarak yazdığı Hayatın Sefa’sı kitabını okuyucularına ayaklarıyla imzaladı.

Manisa’da bu yıl 4'ünüsü düzenlenen kitap fuarında, bir çok yazar okuyucusuyla görüşme imkanı buluyor. Geçtiğimiz yıl kitap çıkaran bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, ayaklarıyla yazdığı kitabını okuyucuları için yine ayaklarıyla imzaladı. Okuyucuların yoğun ilgisinden mutlu olduğunu dile getiren Yurtkölesi, “Sportif başarılarımdan sonra kültürel anlamda da başarı göstermem benim için çok güzel duygu. Yapmış olduğum konferanslarımla ve çıkardığım kitabımla insanların yüreğine dokunabilmeyi amaçlıyorum. Hayatımı anlatan kitabımı ayaklarımla yazdım. İlgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

10 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak olan Manisa 4. Kitap Fuarı, saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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