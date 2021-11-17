Başkan Kayda, yeni alınan araçları tanıttı

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile kırsal mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni satın aldığı araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Salihli Belediyesi, sathi asfalt kaplama aracı, 3 adet süpürge aracı ve su tankeri satın alarak araç filosuna ekledi.

Büyükşehir Yasası ile birlikte hizmet sorumluluk alanının 27 kilometreden 1306 kilometreye, mahalle sayısının 25’ten 102’ye yükseldiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni alınan araçları tanıttı.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Demir, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile birlikte yeni alınan araçları inceleyen Başkan Kayda, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar Salihli’ye daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için çalışıyor, araç filomuzu güçlendiriyoruz. Salihli Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2018 yılında başlattığımız çalışmalarla Belediyemizin araç parkına son model yeni iş makineleri ve hizmet araçları kazandırdık. Son olarak güzel şehrimizin her türlü temizliğinde kullanılmak üzere 3 adet süpürge aracı, alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarını yeniden düzenlemek için sathi asfalt kaplama aracı ile tüm parkların ve yeşil alanlarının sulama işlerinde kullanmak için su tankeri satın alarak hizmete başlattık. Yeni araçlarımız Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

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