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Evdeki patlama korkuttu

DHA

Evdeki patlama korkuttu


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan dairede patlama meydana geldi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı sokak 56 numarada bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan evde patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluşurken evin iki duvarı da yıkıldı. 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evde ilk belirlemeye göre bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. 
Polis ekipleri patlamanın sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-12-11 00:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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