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Manisalı 54 STK’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki Kur’an kurslarına ‘Ortaçağ zihniyeti’ diyen Özgür Özel’e tepkiler giderek artıyor

İHA

Manisalı 54 STK’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki Kur’an kurslarına ‘Ortaçağ zihniyeti’ diyen Özgür Özel’e tepkiler giderek artıyor

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 46 yaş Kur’an kurslarını “Ortaçağ Zihniyeti” olarak tanımlamasına sert tepki göstererek özür dilemeye davet etti.
Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin okul öncesi eğitim kurumları kiliselere ait olduğunu vurgulayan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) dönem sözcüsü MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “46 yaş Kur’an kurslarını ve verilen eğitimi ‘Ortaçağ Zihniyeti’ olarak tanımlayan, milletin inancına ve değerlerine pervasızca saldıran bu küstah tavrı kınıyor, kendisini özür dilemeye davet ediyoruz.” dedi.

“Kendisini özür dilemeye davet ediyoruz”
Manisa’da 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan, Manisa Sivil dayanışma Platformu (MASİDAP) adına dönem sözcüsü olarak açıklama yapan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaptığı basın açıklamasında, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 46 yaş Kur’an kurslarını ve verilen eğitimi ‘Ortaçağ Zihniyeti’ olarak tanımlayarak alışkanlık haline getirdiği saldırgan ve skandal açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hukuka, kanuna ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen bu eğitimleri büyük bir hazımsızlıkla ideolojik saplantılarına uygun bulmayan Özel, algısal yöntemlerle, tepkisel söylemlerle gündem oluşturma gayretkeşliği içinde haddini aşmış, milletin inancına ve değerlerine pervasızca saldırmıştır. Bu küstah tavrı kınıyor, kendisini özür dilemeye davet ediyoruz.” dedi.

“İdeolojik körlük yaşayan zavallılar”
Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin okul öncesi eğitim kurumlarının kiliselere ait olduğunun altını çizen Öner, “Bunların tamamında oyun temelli, din eğitimini de içeren eğitim verilmektedir. Dünyadan, kendi inanç ve tarihinden bihaber CHP’li Özgür Özel’e göre ise ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla anne babasının isteği ile bu kurslarda Kur’an öğrenmeleri, yine bunun yanında dua, şükür, merhamet, iyilik, sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak gibi kavramları zihin ve duygu gelişimlerine uygun yöntemlerle öğrenmeleri ‘Orta Çağ’ zihniyeti oluyor. Çünkü bu zihniyet, bu ülkede Kur’an öğrenilmesini, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. Milletin inancına ve değerlerine yönelik saldırgan tutumlar sergileyen; hezeyanlarını fikir, ideolojik saplantılarını bilimsellik zanneden, bu sözde bilimsellik ve çağdaşlık söylemleriyle nesilleri ifsat etmeyi amaçlayan güruh, ya milletin inancına ve değerlerine karşı savaş açtıklarını bilmeyecek kadar gafil, ya söylediklerinin ne anlama geldiğini göremeyecek kadar cahil, ya da ideolojik körlük yaşayan zavallılardır.” diye konuştu.
Öner açıklamasını şöyle tamamladı: “Hadlerini, yetkilerini aşan, kendilerine sağlanan maddi ve idari mekanizmaları açıkça kötüye kullanan bu tip yapıları ve temsil makamında oturanları, milletin inancına değerlerine sataşmamak, kirli amaçlara taşeronluk yapmamak konusunda uyarıyoruz.”

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