Manisa merkezli silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Manisa merkezli iki ilde silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Manisa genelinde '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet (Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)' suçunun önlenmesi kapsamında Alaşehir ilçe merkezli Salihli ilçesi ve Denizli ilinde bugün yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 399 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler, 11 adet uyuşturucu hap, daralı ağırlığı 1,10 gram olan metamfetamin ve 5,69 gram olan esrar maddesi, 1 adet çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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