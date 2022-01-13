Manisa FK, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda Altaş Denizlispor’a konuk olacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde Manisa FK’lı oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.
Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Denizli’ye hareket edecek.
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