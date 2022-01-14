Turgutluspor devreyi açıyor

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında yarın Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmannı başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Devre arasında 5 transferle kadrosunu güçlendirip Fatih Demirlek, Erkan Taşkıran, Özgür Sert, Haşim Arda Sarman ve Sinan Akaydın'ı alan kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Nazım Gülay da takımıyla ilk maçına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-01-14 12:09:47



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