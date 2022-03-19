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Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim (2)

DHA

Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim (2)


1 TUTUKLAMA
Manisa'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak  gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ömer G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağabeyi A.G. (34) ve kuzenleri M.Y. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-03-19 17:54:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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