Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim (2)

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Manisa'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ömer G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağabeyi A.G. (34) ve kuzenleri M.Y. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-03-19 17:54:13



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