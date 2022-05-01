TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta karşılaşmasında evinde Serik Belediyespor’u ağırlayan Turgutluspor, 21 mağlup olarak küme düştü.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan xx, Azad İlhan xx, Yusuf Susuz xx
Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Serhat xx (Ali Kuçik dk.63 xxx), Emre xx (Emirhan dk.80 xx), Hakan xx (Alper dk.63 xx), Erkan xx (Haşim dk.63 xx), Haşim Arda xx, Ekrem xx (Burak dk.36 xx), Okan xx, Recep xx, Sinan xx
Serik Belediyespor: İbrahim xx, Mehmet xx, Sezer xx, Çınar xx (Ergün dk.88 xx), Erdem xx, Yusuf xx, Erdoğan xx, Sebahattin xx (Atakan dk.68 xx), Hasan xx (Ahmet dk.85 xx), Burak Sürmeli xx (Hüseyin dk.68), Fuat xx (Burak Göksel dk.68 xx)
Goller: Ali Kuçik (dk.64) (Turgutluspor), Çınar (dk.6), Fuat (dk.54) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Özgür, Sinan, Hakan, Okan, Ali Kuçik, Haşim Arda (Turgutluspor), Onur, Fuat (Serik Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.