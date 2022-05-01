TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta karşılaşmasında evinde Serik Belediyespor’u ağırlayan Turgutluspor, 21 mağlup olarak küme düştü.



Stat: 7 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan xx, Azad İlhan xx, Yusuf Susuz xx

Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Serhat xx (Ali Kuçik dk.63 xxx), Emre xx (Emirhan dk.80 xx), Hakan xx (Alper dk.63 xx), Erkan xx (Haşim dk.63 xx), Haşim Arda xx, Ekrem xx (Burak dk.36 xx), Okan xx, Recep xx, Sinan xx

Serik Belediyespor: İbrahim xx, Mehmet xx, Sezer xx, Çınar xx (Ergün dk.88 xx), Erdem xx, Yusuf xx, Erdoğan xx, Sebahattin xx (Atakan dk.68 xx), Hasan xx (Ahmet dk.85 xx), Burak Sürmeli xx (Hüseyin dk.68), Fuat xx (Burak Göksel dk.68 xx)

Goller: Ali Kuçik (dk.64) (Turgutluspor), Çınar (dk.6), Fuat (dk.54) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Özgür, Sinan, Hakan, Okan, Ali Kuçik, Haşim Arda (Turgutluspor), Onur, Fuat (Serik Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.