Selendi’nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 2 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre içme suyu hattı, 1 adet 50 metreküplük içme suyu deposu, 4 adet foseptik ve 12 kilometrelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapacak. Altyapı çalışmaları başlayan mahalleye ziyaret gerçekleştiren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, muhtar Bayram Sağlam ile bir araya geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu çerçevede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 1 adet 50 metreküplük içme suyu deposu, 4 adet foseptik ve 12 kilometrelik kilit parke taşı döşeme işi gerçekleştirilecek. Mahallede altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde start verildi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Bayram Sağlam’ı ziyaret etti. Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir’e MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı ile yetkili personel de eşlik etti.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Selendi ilçemiz Zıraman mahallemizde toplamda 5 kilometrelik altyapı ile 12 bin metrekarelik üstyapı imalatı 1 adet 50 metreküplük içme suyu deposu ile 4 adet foseptik yapılacak. Bu çalışmalar ile mahallemizde büyük bir dönüşüm yaşanacak. Yatırım tamamlandığında mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer olacak” dedi.

Mahalle Muhtarı Bayram Sağlam, “Mahallemde altyapı ile üstyapı çalışmaları yapılacak. Ekipler içme suyu hattını döşemeye başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü ile mahallemiz çok güzel olacak. İhtiyacımız olan bir yatırımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Başkanıma Selendi’den selamlar olsun” dedi.

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