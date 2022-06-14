Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kulübün tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın, yeniden seçilirek güven tazeledi.

Siyah-beyazlı kulübün Mustafa Aydın başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan, Hasan Altın, Özgür Şen.

Somaspor'da görev dağılımı önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında gerçekleşecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-06-14 10:36:54



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