Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'deki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Bahçedeki atıkların alev alması ile başlayan yangın, bir süre sonra fabrikaya da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri, 2 süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Müdahale sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri Musa Güzel, ayağından yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AFAD ekipleri de yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesine karşı, bölgede gaz ölçümü yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-03 14:47:14



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