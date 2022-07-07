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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyespor'da Arif Alkan güven tazeledi

İHA

Yunusemre Belediyespor'da Arif Alkan güven tazeledi

Yunusemre Belediyespor'un olağan kongresi yapıldı. Mevcut başkan Arif Alkan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
Yunusemre Belediyespor'un olağan kongresi Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Arif Alkan, yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, belediye meclis üyeleri, müdürleri, kulübün üyeleri, antrenörleri ve sporcuları katıldı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kongrede yaptığı konuşmada yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi, öncelikli amaçlarının topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "Kulübümüzde 2 binin üzerinde 18 yaşın altında çocuğumuz, 50'nin üzerinde antrenörümüz var. Bunun yanında amatör kulüplerimize malzemesinden ulaşımına kadar pek çok noktada destek oluyoruz. Çocuklarımızın ruhen, zihnen ve bedenen iyi yetişmesi, milli manevi değerlere bağlı iyi bir insan olmasını amaçlıyoruz. Spor da insanları bir araya getirmenin bir vesilesi. Sporun öz güven, sorumluluk ve yarışma disiplini gibi çocuklarımıza artı değerler kazandıran faktörleri var. Hepsini bir araya getirdiğimizde hayatla mücadele eden, başarıya odaklanmış, ne yaptığı bilen, gelecekte toplumun temeli olacak insanlar yetişir. Dünyanın en kutsal, en zor ve en güzel işi insan yetiştirmektir. Bu amaçla kulübe hizmet eden başta Arif Alkan kardeşimize, geçmişten günümüze kadar görev almış tüm arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bir bayrak değişimi. Yeni arkadaşlarımız bu bayrağı biraz daha ileriye taşımak için gayret edecekler. Yeni yönetime başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Kulüp Başkanı Arif Alkan ise konuşmasında, her geçen gün büyüyen bir aile olduklarını belirterek, "2014 yılında büyükşehir kanunuyla Yunusemre Belediyespor ailemiz kuruldu. O yıldan bugüne 17 branşta 2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Bizleri bugünlere getiren değerli Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Başkanımızın gösterdiği yolda üç spor tesisimiz oldu, inşallah bir tane de yeni stadımız olacak. Nasipse ilerleyen süreçte ferdi branşlarımıza yeni tesisler kazandıracağımızı umuyorum. Çıktığımız yolda aramızdan ayrılan kurucu yöneticimiz Yılmaz Koralp'e, futbolcumuz Samet Algu'ya, ebediyete göçmüş tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kurulduğumuz günden beri birçok spor dalında sporcu ayrımı gözetmeden, kimseyi kapıdan geri çevirmeden, büyüklük taslamadan herkese ulaşmaya çalıştık. Hiç kimse bu kapıdan tebessüm almadan gitmemiştir. Bu görevi şanla şerefle yapmaya çalıştık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kongremiz Manisa ve Türk spor camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Yunusemre Belediyespor'un yeni yönetimi şöyle oluştu: Arif Alkan, Gürkan Kızıltuğ, Muharrem Uzunlar, Muharrem Kayadelen, Mustafa Vural, Mehmet Aydın, Özkan Satılmış, Alper Dereliöz, Gürhan Taşdemir, Halil Yurtseven, Taner Çiçek, Cihan Karayılan

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