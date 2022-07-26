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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurlupınar’ın 12 milyonluk dev içme suyu yatırımında ilk kazma vuruldu

İHA

Nurlupınar’ın 12 milyonluk dev içme suyu yatırımında ilk kazma vuruldu

MASKİ Genel Müdürlüğü mahallelere kesintisiz içme suyu sağlamak adına Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde 1800 metrelik çelik boru isale hattı imalatına başladı. Çalışmanın sadece Nurlupınar Mahallesini değil merkezdeki birçok mahalleye hitap edecek bir proje olduğunun altını çizen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yatırımın bedelinin yaklaşık olarak 13 milyon TL olduğunu söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ilçelerde kesintisiz, kaliteli ve düzenli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve arızaların önüne geçmek için çelik hat imalat çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde 1800 metrelik çelik boru içme suyu isale hattı imalat çalışmalarına başlandı. 600 milimetre çapındaki çelik boruların kullanıldığı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sadece Nurlupınar Mahallesinde değil Manisa merkezde bulunan mahallelerde de arızaların önüne geçilecek ve kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak.

“Manisa merkezdeki tüm mahallelere hitap edecek”
Çalışmaları yerinde inceleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “İlçelerimize kalitesi ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Nurlupınar Mahallemizde çelik boru isa hattı imalatlarımıza başladık. Sadece Nurlupınar Mahallemize değil Manisa merkezde bulunan tüm mahallelerimize hitap eden projemizin tahmini bedeli ise yaklaşık olarak 13 milyon lira. Arızaların ve su kesintilerinin bir daha yaşanmaması için çok daha dayanıklı çelik borular kullanıyoruz. Hatların tamamlanması ile birlikte içme suyu ihtiyacını en üst seviyede karşılamış olacağız” dedi.

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