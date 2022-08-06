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Manisa'ya şehit ateşi düştü

DHA

Manisa'ya şehit ateşi düştü


Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK´lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin´in (27), Manisa´nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Kaan Peker ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Erhan Ergin (46) ile annesi Gülşah ve kız kardeşi Fatma Ergin gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Barış GEZİCİ
2022-08-06 08:17:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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