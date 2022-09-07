Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Şevket YILMAZ/SOMA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ
2022-09-07 14:49:05
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