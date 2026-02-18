Manisa sahur ve oruç saatleri: 2026 Manisa imsakiyesi ile imsak ve akşam ezanı saat kaçta?
Ramazan ayının başlamasıyla Manisa İmsakiye takvimi araştırılıyor. Tüm dünyada Müslümanlar, bu geceki imsak vaktiyle sahura kalkacak ve akşam ezanı ile yılın ilk orucunu açacak. Bu yıl 29 gün sürecek oruç kapsamında 2026 Manisa İmsakiye takvimi merak ediliyor. Peki, Manisa'da sahur ve iftar saatleri kaçta? İşte 2026 Manisa Ramazan imsakiyesi
MANİSA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Manisa İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.28'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.59 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.15'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.27 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
MANİSA İMSAKİYE 2026
Manisa'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Manisa İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Manisa Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre, Ahmetli, Gölmarmara, Kavaklıdere
Tüm Manisa ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.