Manisa - Söke kaç kilometre? Manisa - Söke arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Manisa - Söke arası olan bu rota, manzaralı ve keyifli bir yolculuk sunar. Ege’nin kalbindeki iki şehir arasında yapılan bu yolculuk, kısa sürede tamamlanabildiği için hafta sonu kaçamakları veya kısa tatiller için de son derece uygundur. Bu nedenle birçok kişi bu iki şehir arasındaki mesafeyi ve yolculuk süresini merak eder. Peki Manisa - Söke ne kadar sürede gidilir?

MANİSA - SÖKE ARASI KAÇ km?

Manisa - Söke kaç km? İki destinasyon arasındaki mesafe, yaklaşık olarak 165 km olarak ölçülmüştür. Söz konusu mesafe, tercih edilen güzergâha göre 160 ila 180 kilometre arasında değişiklik gösterebilir. En sık kullanılan güzergâh Aydın üzerinden geçen D550 (İzmir - Aydın Kara yolu) rotasıdır.

İzmir - Aydın Kara yolu D550 rotasına alternatif olarak, Selçuk-Kuşadası yolu üzerinden gitmek mümkündür. Bu rota, yaz aylarında Ege kıyılarını görmek isteyenler için manzaralı bir seçenek sunar. Ancak diğer önerilen yollara göre bir tık daha uzun sürebilir.

MANİSA - SÖKE ARASI MESAFE NE KADAR? Manisa - Söke mesafe ne kadar? Söz konusu şehirler arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 165 kilometre uzunluğa sahiptir. Düz hat (kuş uçuşu) mesafe ise yaklaşık 115 kilometre civarında ölçülmüştür. Her iki şehir de Ege Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı için yolculuk oldukça rahattır ve uzun sürmez. MANİSA - SÖKE ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Manisa - Söke ne kadar sürede gidilir? Manisa’dan Söke’ye özel araçla yapılan yolculuk ortalama 2 saat 15 dakika ve 2 saat 45 dakika arasında sürer. Bu noktada şehirler arasındaki ulaşım süreleri şöyledir; Özel araçla: 2,5 saat (Aydın – D550 yolu üzerinden)

Otobüsle: 3 ila 3,5 saat arası (aktarma dahil)

Trenle: Manisa’dan Aydın’a trenle gidilip oradan Söke’ye geçilebilir. Ancak bu şekilde toplam süre ortalama 4 saate çıkabilir. MANİSA - SÖKE ARASI NASIL GİDİLİR? Manisa’dan Söke’ye ulaşmak için birkaç farklı seçenek vardır. Bunlardan birini değerlendirerek ulaşım sağlayabilirsiniz; Özel Araçla: Manisa’dan çıkıp Turgutlu, İzmir ve Aydın üzerinden Söke’ye ulaşılır. En konforlu ve en çok tercih edilen rotadır. Otoyol (O-31) kullanılarak hızlı bir şekilde Aydın’a varılır. Sonrasında ise D550 yolu üzerinden Söke’ye geçilir. Otobüsle: Manisa Otogarı’ndan doğrudan Söke’ye otobüs seferleri sınırlıdır.

Manisa’dan İzmir veya Aydın yönüne gidip oradan Söke’ye aktarma yapmak mümkündür. Trenle: Manisa Garı’ndan Aydın’a trenle gidilebilir.

Sonrasında ise Aydın’dan Söke’ye bölgesel tren veya minibüslerle ulaşılabilir. MANİSA’DA GEZİLECEK YERLER Ege’nin incisi Manisa, tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir şehirdir. İşte gezilecek destinasyonlar;