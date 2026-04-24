Manisa’da evini ateşe veren adam, adliyeye giderken kalp krizi geçirip öldü
Manisa'da evini ateşe verip kaçan şüpheli, mahalleli tarafından yakalanmak istenirken polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, şüpheli sevk sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen zanlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendi dairesini ateşe verdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan bir kişi, adliyeye sevk öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
KOMŞULARI ŞİKAYETÇİYDİ
İHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Apartman içerisinde daha önce de elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve komşularının şikayetçi olduğu Barbaros Güleryüz iddiaya göre olay günü benzer hareketler sergiledikten sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi.
EVİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI
Kısa süre sonra dairesini ateşe veren Güleryüz, ikametten çıkarak hızla uzaklaştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Daireden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.
OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanmak istendi.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Öfkeli kalabalığın linç girişimini polis ekipleri engellerken, zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
SEVK SIRASINDA ANİDEN FENALAŞTI
İşlemleri tamamlanan Barbaros Güleryüz, adliyeye sevk edileceği esnada aniden fenalaştı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güleryüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Güleryüz hayatını kaybetti.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.