        Manisa'da otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

        Manisa’da otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

        Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Kemerdamları Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerif Ç. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve Özel Can Hastanesine kaldırılan Hakan Sey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A.’nın Manisa Celal Bayar Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
