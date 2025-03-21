Mansur Yavaş gençlere seslendi: Provokasyona gelmeden demokratik her hakkınızı kullanın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslenerek "Gençler, siz de size yakışanı yapın, haklıyken haksız durumu düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kullanın. Hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin. Provokatör çevrelere karşı muhakkak dikkatli olmalıyız. Amacınızın önüne geçecek her türlü eylemden uzak durun" dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türkiye'nin 2 yıl geriye gittiğini söyleyen Yavaş, "Bir günde yapılan hukuksuzluk, 2 yıldır hükümetin yapmak istediği tasarrufların tümünü çöpe attı. Yıl sonu enflasyon verilerini yeniden güncellemek zorunda kaldılar. Bankalar risk alamayacak konuma geldi. Bunun tek sebebi ülkede yaşanan hukuksuzluklardır" diye konuştu.

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Yavaş, konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün binlerce kişi burada toplandık. 81 ilde 973 ilçede yaşanan hukuksuzluklara dur demek için bir aradayız. Bugün Nevruz'u kutlarken yüreğimizde burukluk var çünkü ülkemiz demokrasinin temel değerlerinin her geçen gün biraz daha örselendiği günlerden geçiyor.

"BU MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKAR, ADALET YENİDEN FİLİZLENECEK

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, susturulmak isteniyor. Şimdi millet iradesini temsil eden bir isim, Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında. Oysa kaç defa çağrıldıysa kendiliğinden ifade vermeye gitmişti. Çağrılmadı. 20'den fazla polis aracıyla adeta bir terörist yakalanır gibi gitti, sabah saatinde evinden alındı. Bu sadece bir kişiye değil; halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelmiş açık bir tehdittir.

Oysa Nevruz, tutsaklığa karşı direnişin simgesidir. Bu millet iradesine sahip çıkar. Adalet yeniden filizlenecek. Özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek. Üniversiteler özgür ortamlardır. Üniversitelerin sahipleri öğrencilerdir. Ankara'mız bir üniversite kentidir. Bu çocukların her şeyinden bizler sorumluyuz. Üniversite öğrencileri itiraz etmek için diğer yurttaşlarımız gibi anayasal haklarını kullanıyor. Taleplerini ve itirazlarını anayasal çerçevede kullanan her bir birey devletin güvencesi altındadır, anayasamız öyle söylüyor.

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Devleti yönetenlere onları itip kakmak yerine söylediklerini dinleme, anlama ve mümkünse onların taleplerini yerine getirme vazifesi düşer. Sokağa çıkmalarını engellemek değil. Ne için sokağa çıkmışlarsa onu ortadan kaldırmak devletin asli görevidir. Demokrasi ve özgürlükler böyle gelişir.