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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir? | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş: Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir?

        Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konserde yaptığı konuşmasında "Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara inat, bizler bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 01:36 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:36
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        Yavaş: Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir?
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        Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Taşçı, "Türk" şarkısıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

        İzleyenlerin de şarkılara eşlik ettiği konserde Taşçı'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.

        "DAHA CANLI KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin değerlerine vurgu yaptı.

        "İnşallah bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak." diyen Yavaş, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi gençlere emanet ettiğini hatırlattı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yapan Yavaş, "Bu zafer bizim için çok önemli bir zafer. Elbette kutlayacağız. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

        "HANGİ MİLLET, KENDİ İSMİYLE ÖVÜNMEKTEN GOCUNABİLİR?"

        Konuşmasının son bölümünde, "Türk'üm" demenin ırkçılık olarak görülmeye başlandığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

        "Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara inat, bizler bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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