Mansur Yavaş için 2.soruşturma izni

Ankara 11. İdare Mahkemesinin İncek Mahallesi'ndeki bazı alanlarda imar planlarına ilişkin iptal kararlarının uygulanmadığı, bunun İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi ile Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve müştekinin mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi.

AA'da yer alan habere göre bakanlığın, 10 Mart 2020 ve 11 Ocak 2021'deki belediye meclisi toplantılarında mahkeme kararına aykırı yönde oy kullandığı öne sürülen 38 belediye meclis üyesi ile Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Öte yandan, haklarında soruşturma izni verilen isimlerin Danıştay'a itiraz hakkı bulunuyor. İtirazların reddedilmesi durumunda ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılacak.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, "Söz konusu soruşturma, Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur." ifadeleri kullanıldı.