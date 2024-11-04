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        Haberler Gündem Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş açıklaması | SON DAKİKA HABERLERİ

        Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş açıklaması!

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, "Ebru Gündeş konserine, 69 milyon TL ödendiği" iddialarına ilişkin olarak "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2024 - 08:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:09
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        Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş açıklaması!
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, "Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

        "İNCELEMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK"

        Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir.

        İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz.

        Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz."

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        #Mansur Yavaş
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