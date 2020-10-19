İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçiçek Yaylası mevkiinde Emre Özkan (58) isimli vatandaş ailesinden ayrılıp ormanda mantar toplarken kayboldu. Bir süre Özkan'ı arayan yakınlarının da araçlarının lastikleri patlayınca lastiklerini tamir etmek için şehre inerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD'dan çalışmalar için destek istedi. İHA'nın haberine göre; kaybolan Özkan, yaklaşık dört saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulundu.

Mantar toplarken yolunu şaşırdığı ve geri dönmekte zorlandığı öğrenilen Özkan kendisini bulmak için arama çalışması başlatan ekiplere teşekkür etti.