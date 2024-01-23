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        Haberler Yemek Yapma Mantının en leziz hali! Boşnak mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Mantının en leziz hali! Boşnak mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Geleneksel bir Balkan lezzeti olan Boşnak mantısı, özenle hazırlanan hamuru ve iç harcıyla sofralara lezzet katıyor. Eğer siz de bu enfes lezzeti evinizde denemek ve sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız, Boşnak mantısı tarifine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:51
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        Mantının en leziz hali!
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        Boşnak mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Boşnak mantısı, ince hamuru ve nefis iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu leziz tarifi evinizde yapmak için tüm püf noktalarıyla derlediğimiz içeriğimize göz atabilirsiniz.

        BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ NELER?

        • 4-5 su bardağı un
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım çay bardağı sıvıyağ
        • Ilık su

        Boşnak Mantısı’nın iç harcı için malzemeler:

        • 400 gr dana kıyma
        • 2 adet soğan
        • Tuz,karabiber

        BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?

        • Yoğuracağımız kabın içine unu alıyoruz.
        • İçine tuzuve 1 yemek kaşığı sıvıyağı ilave ettikten sonra ılık suyla birlikte yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz.
        • Bu hamurda eşit miktarda aldığımız bezeleri tatlı tabağı kadar açıyoruz.
        • Hamurların üzerine sıvı yağ sürüyoruz.
        • 5 bezeyi de bu şekilde açıp yağladıktan sonra üstüüste gelecek şekilde yarım saat dinlenmeye alıyoruz.
        • Dinlenen hamurumuzu unsuz şekilde elimizle açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde hazırlıyoruz.
        • Bir bıçak yardımı ile karelere kestikten sonra çiğ olarak hazırladığımız iç harcımızdan yerleştirerek bohça şeklinde kapatıyoruz.
        • 180 derece fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
        • Piştikten üzerine yoğurt koyuyoruz. Yoğurdun üzerine de tereyağı ile pul biber kızdırıyoruz.
        • 15 dakika dinlendirdikten sonra servis etmeye hazır hale gelir.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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