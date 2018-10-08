Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, bir süredir Manuel Fernandes kriziyle çalkalanıyordu. Kulübüyle yeni mukavele konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fernandes ve menajeri, Lokomotiv Moskova'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Paulo Barbosa, oyuncusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Lokomotiv yöneticilerini ağır bir şekilde eleştirmişti. Rus ekibinin Fernandes'in maaşında %40'lık bir indirime gitmek istediğini söyleyen Barbosa, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Lokomotiv yönetiminin Manu'yla sözleşme imzalamaya yanaşmadığını söyleyen Barbosa, oyuncusunun artık istenmediğini ve ocak ayı için başka takımlarla görüşmelere başlayabileceklerini ifade etmişti.

Portekizli futbolcu ise menajerinin sözlerinin ardından ayrılık sinyali vererek şu sözleri kullanmıştı:

"Hayatım boyunca Lokomotiv için oynamayacağım bir gerçek. Bazı oyuncular gider, yerine yenileri gelir. Futbol böyle bir şeydir."

32 yaşındaki 10 numara, Rus basınına verdiği son demeçte takımdaki geleceğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İşte Fernandes'in o röportajı:

Lokomotiv'de mutlu musun?

Evet, şu an yeterince mutlu hissediyorum. İşimi yaparak takımıma elimden geldiğince katkı sağlamak zorundayım. Sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.

Geleceğin hakkında bir şeyler söylemek ister misin?

Şu anda buradayım. Lokomotiv ile 2019 Haziran'ına dek sözleşmem var. Önümüzdeki 2-3 ay içinde neler olacağını bilmiyorum. Ama en azından Aralık'a kadar buradayım. Sonrasında ne mi olur? Hiçbir fikrim yok. (Fanatik)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ