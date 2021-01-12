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HaberlerTelevizyonMaraşlı 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 1. bölüm... Maraşlı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimle
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Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 1. bölüm... Maraşlı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin ilk bölümüne Maraşlı'nın Mahur'un hayatını kurtarması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 1. bölüm... Maraşlı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimle

Ekranların yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 2. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...


MARAŞLI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz
Alina Boz
Kerem Atabeyoğlu
Saygın Soysal
Cemil Büyükdöğerli
Rojda Demirer
Melis İşiten
Cihan Yenici
Neslihan Acar
Sinem Akyol
Türkü Su Demirel
Gizem Kala
Bedriye Rosa Çelik

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