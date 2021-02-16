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Maraşlı 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 6. son bölüm...

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 6. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yeni bölümünde Mahur'un ölümle burun buruna gelmesi sonrası ortalık karıştı. Peki merakla araştırılan Maraşlı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 6. son bölüm...

Ekranların yeni dizisi Maraşlı 6. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 7. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MARAŞLI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur’u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur’a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı’nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur’u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?

Savaş, Aziz’den; Mahur’un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı’yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı’yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz’den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı’nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan’ı da tehdit eder. Savaş, Ozan’a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi’ni ve Ozan’ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

Mahur, arkadaşı Betül’ün düzenleyeceği kermese Zeliş’i de davet eder. Bu davet Maraşlı’ya tehlikeli gelir ama Mahur’u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş’in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı’yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur’u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz
Alina Boz
Kerem Atabeyoğlu
Saygın Soysal
Cemil Büyükdöğerli
Rojda Demirer
Melis İşiten
Cihan Yenici
Neslihan Acar
Sinem Akyol
Türkü Su Demirel
Gizem Kala
Bedriye Rosa Çelik

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