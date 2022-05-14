3 KEZ EVLENDİ

Bu Nadia Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin ise dördüncü evliliği olacak. Gerçek adı "Marco Antonio Muñiz Ruiz" olan Anthony, ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yapmıştı.

Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşanmıştı.

Marc Anthony, ardından Jennifer Lopez ile evlenmişti. Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 yılları arasında süren birliktelikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri iki çocuk sahibi olmuştu.

Anthony, Lopez'den boşandığı yıl da model Shannon De Lima ile evlenmişti. Ancak çiftin beraberliği sadece üç yıl sürmüştü.