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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, sevgilisi Nadia Ferreira ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, mutluluklarını ilan etti

HABERTURK.COM
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    Jennifer Lopez'in şarkıcı eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony, bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira ile nişanlandı. Bu gelişme, Lopez'in yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmasınan kısa bir süre sonra gerçekleşti.
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    İkili, nişanlandıklarını önceki gün Miami'de basın mensuplarının karşısına çıkarak doğruladı. Mutluluklarını ilan eden çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, birlikteliklerini ilk kez iki ay önce Instagram'dan duyurmuştu.
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    YAKLAŞIK 8 MİLYON TL

    Ardından Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yayınladığı gönderiyle iri taşlı yüzüğünü sergilemişti.

    Marc Anthony'nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu konuşuluyor.
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    KAİNATIN EN GÜZEL İKİNCİ KIZI

    Nadia Ferreira, geçtiğimiz yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmişti. Ferreira, yarışmadan Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrılmıştı.
  • Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

    3 KEZ EVLENDİ

    Bu Nadia Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin ise dördüncü evliliği olacak. Gerçek adı "Marco Antonio Muñiz Ruiz" olan Anthony, ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yapmıştı.

    Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşanmıştı.

    Marc Anthony, ardından Jennifer Lopez ile evlenmişti. Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 yılları arasında süren birliktelikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri iki çocuk sahibi olmuştu.

    Anthony, Lopez'den boşandığı yıl da model Shannon De Lima ile evlenmişti. Ancak çiftin beraberliği sadece üç yıl sürmüştü.

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