Marcao'dan eşine destek videosu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcao kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını keserek destek videosu paylaştı.

Sevilla forması giyen Marcao eşinin saçlarını keserken çocukları da ona yardım etti.

📽️Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, kansere yakalanan eşi için destek videosu paylaştı. pic.twitter.com/AckEAjqoqW — Sporxtv (@sporxtv) June 13, 2025

2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao'nun yeni sezon başlamadan başka bir takıma transfer olması bekleniyor.