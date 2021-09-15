ÖNDE KİM OYNARSA OYNASIN BAŞ DÖNDÜREN BİR TRAFİK VAR

Gladbach'ta olduğu gibi Dortmund'da da iki beki yani Meunier ve Guerreiro'yu hücuma aktif olarak katan Rose'nin en büyük avantajı ön bölge oyuncuları. Reus ve Haaland demirbaş olmak üzere Malen, Reyna, Hazard, Brandt kim olursa olsun hem topla hem de topsuz çok hareketli olan ve savunmanın dengesini bozabilen oyuncular.