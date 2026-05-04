Mardin'de 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Mardin'de 3 çocuk annesi Kader Acar'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, 25 yaşındaki Acar'ı ölü halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:25
Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 çocuk annesi Kader Acar (25), evinde iple asılı halde ölü bulundu.
YAKINLARI HABER ALAMADI
DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan Kader Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ BULUNDU
Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.
İNCELEME YAPILACAK
Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
