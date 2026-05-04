Mardin'de 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 çocuk annesi Kader Acar (25), evinde iple asılı halde ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMADI

DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan Kader Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.

İNCELEME YAPILACAK

Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.