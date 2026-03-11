Canlı
Habertürk
Habertürk
        Mardin'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Mardin'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Giriş: 11.03.2026 - 16:07
        Aracın çarptığı kadın can verdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geldiği gün tutuklandı

        Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna tır içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. (İHA) 

