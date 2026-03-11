Mardin'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
11.03.2026
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
