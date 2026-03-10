Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı | Son dakika haberleri

        Mardin'de bir mahalle inekteki kuduz şüphesi nedeniyle karantinaya alındı

        Mardin'in Ömerli ilçesi kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde kuduz şüphesi bulunan bir inekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi.

        Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

        Bölgeye gelen ekipler, kuduz şüphesi bulunan inekten numune aldı. Alınan numuneler inceleme için laboratuvara gönderildi.

        Mahalle ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu ilk bilgilere göre 5 kişinin öldüğü çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. (İHA)

        #mardin haberleri
        #kuduz
        #karantina
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!