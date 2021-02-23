Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Mardin'de bulunan 'ip bina' sosyal medyada gündem oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve yapısı nedeniyle sosyal medyada kısa sürede ilgi toplayan 'ip binayı' gören bir kez daha bakıyor

Mardin'de bulunan 'ip bina' sosyal medyada gündem oldu
İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

İHA'nın haberine göre şekli nedeniyle 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamadı.

4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten apartman sakinlerden Ahmet Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konforlu.

Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu olduğunu, 4 dairenin talep olmasına rağmen müteahhit tarafından satılmadığını biliyoruz. Hatta ‘Boş daire varsa haberimiz olsun’ diye gelen talepler de var" dedi.

"PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN BİNAMIZ İLGİ GÖRDÜ"

Sosyal medyada yüksek takipçili kişilerin, binalarının videosunu paylaşmasından sonra apartmana olan ilginin arttığını aktaran Elik, "Takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarında binamızın videosunu gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söyledi. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Aksine koridorların ve dairelerin yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sinan Erdin de "Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa’daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

New York&rsquo;un en ikonik yapılarından biri olan Flatiron Binası (Flatiron Building) 1902 yılında Daniel Burnham tarafından tasarlandı. &Uuml;&ccedil;gen formuyla dikkat &ccedil;eken yapı Beşinci Cadde (5th Avenue) ve Broadway&rsquo;in kesişim noktasında bulunuyor.
New York’un en ikonik yapılarından biri olan Flatiron Binası (Flatiron Building) 1902 yılında Daniel Burnham tarafından tasarlandı. Üçgen formuyla dikkat çeken yapı Beşinci Cadde (5th Avenue) ve Broadway’in kesişim noktasında bulunuyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
YAŞAMKaya sığınağında bulundu... 17 bin 300 yıllık
Koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz şaşırtıyor
YAŞAMSürüye çobanlık yapıyor... Şaşırtan görüntü
Harran'ın evleri bu özelliğiyle dikkat çekiyor
YAŞAMHarran'da bulunuyor. Bu özelliğiyle dikkat çekiyor
'Tonya finosu’ coğrafi işaret yolunda
YAŞAM'Tonya finosu’ coğrafi işaret yolunda
Son dakika: Sümeyra ve Ruhi Çenet -71 dereceyi gören Yakutsk'a gitti!
YAŞAMBolu soğuğu vız gelir! -71 dereceyi gören kent!
Altınkale'de 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor
YAŞAMSıcak-soğuk karşılaşması! 50 metre sonra buz tutuyor
İPLE ULAŞILIYOR| Son dakika: Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı
YAŞAMÇobanlar tarafından bulunmuştu... İple iniliyor
22 Şubat Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM22 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
Haftalık burç yorumları ve Başak burcundaki Dolunay'ın etkileri - Haberler
YAŞAMBaşak burcundaki Dolunay'ın etkileri!
Günlük burç yorumları! 23 Şubat 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!