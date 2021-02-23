İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

İHA'nın haberine göre şekli nedeniyle 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamadı.

4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten apartman sakinlerden Ahmet Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konforlu.

Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu olduğunu, 4 dairenin talep olmasına rağmen müteahhit tarafından satılmadığını biliyoruz. Hatta ‘Boş daire varsa haberimiz olsun’ diye gelen talepler de var" dedi.

"PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN BİNAMIZ İLGİ GÖRDÜ"

Sosyal medyada yüksek takipçili kişilerin, binalarının videosunu paylaşmasından sonra apartmana olan ilginin arttığını aktaran Elik, "Takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarında binamızın videosunu gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söyledi. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Aksine koridorların ve dairelerin yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sinan Erdin de "Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa’daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

New York’un en ikonik yapılarından biri olan Flatiron Binası (Flatiron Building) 1902 yılında Daniel Burnham tarafından tasarlandı. Üçgen formuyla dikkat çeken yapı Beşinci Cadde (5th Avenue) ve Broadway’in kesişim noktasında bulunuyor.