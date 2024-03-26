Mardin'de dere kenarında cansız beden bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Mezopotamya Mahallesi Zergan Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cansız bedenin, 19 yaşındaki Furkan Ç'ye ait olduğu tespit edildi.
Gencin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.